RAI 3 * CHI L’HA VISTO?: MERCOLEDÌ 28 MARZO IL CASO DI ROBERTA RAGUSA AL CENTRO DELLA PUNTATA

Nuovo appuntamento, mercoledì 28 marzo alle 21.15 su Rai3, con “Chi l’ha visto?”. Il programma seguirà in diretta l’esito dell’udienza del processo d’appello che si celebra per Antonio Logli, condannato a 20 anni con rito abbreviato per omicidio e distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa.

La donna era scomparsa da casa nella notte tra il 13 e 14 marzo del 2012. Logli è anche stato interdetto dalla potestà genitoriale, anche se il figlio Daniele si è schierato a favore del padre ed ha scritto una memoria difensiva che ha presentato al tribunale chiedendo la sua assoluzione.