RAI 3 * ‘ LA GRANDE STORIA ‘: LUNEDÌ 17 SETTEMBRE SARÀ PROPOSTO IL DOCUMENTARIO ” ARTURO TOSCANINI “

Nuovo appuntamento con “La Grande Storia”, in onda lunedì 17 settembre alle 23.55 su Rai3. Sarà proposto il documentario “Arturo Toscanini”, di Rosanna Lo Santo. La figura del grande direttore d’orchestra sarà analizzata in tre capitoli: come musicista, come politico e come uomo, seguendo un unico “fil rouge”, il temperamento focoso e ardente di un grandissimo Maestro del Novecento.

Famosi i suoi sfoghi sul podio con i cantanti e con le orchestre, passata alla storia la sua accanita opposizione al regime fascista, meno conosciute invece le sue infedeltà, gli amori extraconiugali, la passione per la donna tout court.

Il racconto si concluderà con la preziosa partecipazione del compositore Nicola Piovani che al Maestro Toscanini offre un “cameo”, nel segno di un amore per la musica che non conosce confini, né di tempo né di genere.