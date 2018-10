RAI 3 * ‘ KILIMANGIARO ‘: TRA GLI OSPITI GIOVANNI SOLDINI E HERVÈ BARMASSE

Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono questi gli ingredienti della nuova stagione del Kilimangiaro che torna domenica 14 ottobre alle 16.45 su Rai3, per divertire e divulgare, con tante conferme e alcune novità. Ospite di Camila Raznovich una coppia inedita e affascinante: il velista Giovanni Soldini e l’alpinista Hervé Barmasse, protagonisti assoluti dell’avventura in mare e in montagna, insieme condivideranno le loro esperienze eccezionali.

Ci sarà anche Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra più giovane d’Italia. E ancora: il geologo Mario Tozzi che ci aiuterà a capire come nascono gli tsunami.Tornano i “Viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre, questa volta in Madagascar, e tornano le avventure del “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli, negli angoli più nascosti e sorprendenti della nostra penisola.

Con il linguista Giuseppe Antonelli iniziano i “viaggi letterari” tra le parole ispirate dai libri: si parte con l’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Consigli e curiosità dal “desk dei viaggiatori” della documentarista Gloria Aura Bortolini. La pagina aperta sull’attualità è con il “Diario del mondo”: ospite questa domenica la giornalista Liana Mistretta.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico potrà dare il suo contributo on line. In questa puntata la redazione propone le cinque “esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita” e i telespettatori potranno votare direttamente sulla pagina Instagram quella che preferiscono.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra i viaggi di questa domenica la magia antica dell’Isola di Creta, la Via del Tè in Cina, i colori della Giamaica, le strade musicali di Liverpool, il selvaggio Yukon in Canada e gli altopiani nel nord del Perù.