RAI 3 * “ KILIMANGIARO “: « QUESTA DOMENICA VIAGGIO NEL BORGO DI MONDAVIO NELLE MARCHE »

Questa domenica viaggio nel borgo di Mondavio nelle Marche con il geologo Mario Tozzi che esplorerà il territorio intorno al piccolo centro marchigiano e ricorderà il terremoto de L’Aquila a dieci anni dal sisma che colpì l’Abruzzo. Nuova puntata delle avventure della Cuoca Rosa in India mentre con il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli si andrà alla scoperta del parco regionale dei Castelli Romani. Con il linguista Giuseppe Antonelli si intraprenderà un “viaggio letterario” tra le parole de “I figli della mezzanotte” di Salman Rushdie. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e la giornalista Maria Gianniti. Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcuni viaggi da fare da soli e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura. Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 7 aprile: la Louisiana, le spiagge di Puerto Escondido, la Savoia in Francia, l’isola caraibica di Curaçao, i grattacieli di Taipei, l’Indonesia e la Baja California.