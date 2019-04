rai 3 * “ Kilimangiaro “: « nell’ultima puntata del 28 aprile viaggio nel borgo di Palmanova in Friuli-Venezia Giulia »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Gran finale del Kilimangiaro con Camila Raznovich e tutti gli amici che l’hanno accompagnata nel corso della stagione. Ospiti speciali della puntata in onda domenica 28 aprile alle 15.30 su Rai3 il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli che visiterà Volterra, in Toscana, ed esplorerà insieme al geologo Mario Tozzi territori simili tra loro in Italia e all’estero. Ultima tappa del giro d’Italia tra i borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Palmanova in Friuli-Venezia Giulia.

Nello studio di Saxa Rubra ci sarà anche la Cuoca Rosa con una classifica dei tre piatti più significativi cucinati nel corso dei suoi viaggi mentre con l’alpinista Hervé Barmasse andremo a visitare le montagne più spettacolari del pianeta. Il botanico Stefano Mancuso svelerà alcune curiosità sui fiori; la biologa marina Mariasole Bianco e l’astrofisico Luca Perri si sfideranno in una gara “vero-falso” tra il mare e lo spazio. Ultima puntata dei “viaggi letterari” del linguista Giuseppe Antonelli tra le parole di “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez; il giornalista Nicola Mastronardi ci accompagnerà attraverso i viaggi a cavallo nel mondo andati in onda in questa stagione; con Danilo Ragona e Luca Paiardi, i due “viaggiatori in carrozzina”, rivedremo le immagini più belle tra Brasile, Ladakh e Kenya. Spazio alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro.

Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune classifiche sui viaggi più belli del Kilimangiaro di quest’anno. Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 28 aprile: i cieli di Taiwan, l’Artico, la Croazia, la provincia di Salta in Argentina, un viaggio a cavallo in Cappadocia, le Isole Fiji, il Laos visto dall’alto, i tetti di New York e la Scozia.