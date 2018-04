RAI 3 * KILIMANGIARO: DOMENICA 22 APRILE ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE CON IL GEOLOGO MARIO TOZZI E LA BIOLOGA MARINA MARIASOLE BIANCO

Ultimo appuntamento della stagione con il Kilimangiaro domenica 22 aprile alle 17.00 su Rai3. Per chiudere in bellezza questa fortunata edizione saranno ospiti di Camila Raznovich il geologo Mario Tozzi con un esperimento sulla propagazione dell’onda sonora, la biologa marina Mariasole Bianco per capire come i cetacei percepiscono i rumori provocati dalle grandi navi nel mare e l’alpinista Hervé Barmasse per scoprire cosa fare in montagna.

In studio anche il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso con i luoghi delle fioriture, il matematico Piergiorgio Odifreddi per proporre alcune destinazioni legate alla matematica, il documentarista Fabio Toncelli per conoscere i tesori nascosti del nostro Paese e la cuoca Rosa per conoscere un piatto tipico dell’Indonesia.

Il linguista Giuseppe Antonelli proporrà uno dei suoi viaggi letterari tra alcuni libri famosi legati a luoghi leggendari, si rivedranno le immagini più belle del viaggio di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Senegal. A suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire sarà dal “desk dei viaggiatori” la documentarista Gloria Aura Bortolini con una classifica sui viaggi del 2018 preferiti dal pubblico.

Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di questa domenica le Isole Galápagos, la provincia di Yunnan in Cina, Berlino, Vanuatu e l’Isola greca di Samos.

Il Kilimangiaro chiude così una stagione che ha raccolto uno straordinario consenso di pubblico proponendo grandi viaggi e avventure da ogni angolo del mondo ma anche i luoghi più belli d’Italia.