RAI 3 * “ KILIMANGIARO “: « APRE LA PUNTATA UN DOCUMENTARIO SULLA TUNISIA DEL FILM MAKER SALVATORE BRACA »

Apre la puntata un documentario sulla Tunisia del film maker Salvatore Braca.

Un documentario sulla Tunisia del film maker Salvatore Braca aprirà la puntata di Kilimangiaro, il programma di Rai3 condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 19 gennaio alle 15.55. Seguirà il racconto della viaggiatrice in solitaria Paola Giacomini, con le suggestive immagini del suo viaggio a cavallo in Mongolia, sulle orme di Gengis Khan.

Seconda tappa a Cuba per la Cuoca Rosa, mentre per I Viaggi Gourmet la classifica sarà accompagnata dallo chef Lorenzo Biagiarelli.

Quindi Camila incontrerà il linguista Giuseppe Antonelli, che parlerà di tre parole scaturite dal genio di Federico Fellini, di cui nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita, e i 60 dall’uscita de La Dolce Vita. Come sempre, Mario Tozzi affronterà i temi della terra e dell’ambiente, mentre la rubrica “Diario del Mondo” ospiterà l’inviata del TG1 Cristina Guerra.

Tra gli altri filmati: i viaggiatori “al rallentatore” Ludovico De Maistre e Gabriele Saluci, con la prima tappa del loro trekking in Giordania.

Infine, la biologa marina Mariasole Bianco parlerà di “tentacoli marini” in tutte le loro infinite manifestazioni.