RAI 3 * ‘ ILLUMINATE ‘: IL DOCU-FILM DIRETTO DA ELISA AMORUSO È DEDICATO ALLA FIGURA DI PALMA BUCARELLI, CRITICA E STORICA DELL’ARTE

Il terzo appuntamento del ciclo Illuminate, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema, andrà in onda domenica 16 settembre alle 20.20 su Rai3. Il docu-film, diretto da Elisa Amoruso, è dedicato alla figura di Palma Bucarelli, critica e storica dell’arte, che con il suo operato ha rivoluzionato il mondo dell’arte italiana del Novecento.

L’attrice Valentina Bellè veste i panni di una giovane reporter alla ricerca di alcuni libri misteriosamente scomparsi dal fondo Bucarelli: un’indagine che la porta a scoprire, incontro dopo incontro, la figura di Palma Bucarelli, prima direttrice donna di un museo pubblico in Italia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Ribelle, enigmatica e appassionata, ha saputo imporsi e affermarsi in un panorama all’epoca prevalentemente maschile, grazie anche alla sua preparazione, alla sua competenza, al suo fascino e al suo spirito rivoluzionario e controverso, che hanno fatto di lei una donna lontana da ogni stereotipo, capace di rivoluzionare con il suo operato l’ambiente artistico-culturale nell’Italia del Novecento.

Sullo sfondo dei luoghi che hanno accompagnato la vita di Palma – Palazzo Farnese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la sua amata Capri – Valentina Bellè ripercorre l’esistenza della famosa critica d’arte incontrando parenti, amici e colleghi che l’hanno conosciuta nei suoi lati sia professionali che umani. Tra questi, i nipoti Sirai Bucarelli e Angelo Bucarelli, le scrittrici Dacia Maraini, Camilla Baresani e Sandra Petrignani, gli storici dell’arte Philippe Daverio e Flavio Caroli, il curatore e critico d’arte Achille Bonito Oliva, i giornalisti Giuseppe Di Piazza e Giusy Ferrè e l’editore Stefano De Luca.

Illuminate è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema, in onda ogni domenica alle 20.30 su Rai3. Quattro docu-film da 60’ prodotti da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti e Carlotta Schininà, diretti dai registi Emanuele Imbucci, Elisa Amoruso, Giacomo Faenza e Gianfranco Giagni e raccontati da Francesca Inaudi (per “Margherita Hack”), Valentina Bellè (per “Palma Bucarelli”), Caterina Guzzanti (per “Rita Levi Montalcini”) e Carolina Crescentini (per “Krizia”). La serie è una distribuzione internazionale RaiCom.