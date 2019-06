RAI 3 * “IL DIARIO DI ANNA“: « IN ONDA GIOVEDÌ 13 GIUGNO ALLE 21,20 »

Rai 3. 13 giu 2019, 21:20. Il diario di Anna. Corrado Augias narra Anna Frank. Ospite Liliana Segre. Una singola Anna Frank desta più commozione delle miriadi che soffrirono come lei, ma la cui immagine è rimasta in ombra. Forse è necessario che sia così; se dovessimo e potessimo soffrire le sofferenze di tutti non potremmo vivere.

Primo Levi (I sommersi e i salvati).

Il 4 agosto del 1944 le SS fanno irruzione in un alloggio segreto ricavato sul retro di un’azienda di Amsterdam. Gli abitanti vengono deportati prima a Auschwitz e poi nel campo di Bergen-Belsen. Tra loro, un’adolescente che sogna di diventare una scrittrice.Il 12 giugno di quest’anno quella ragazza avrebbe compiuto 90 anni. Ma la sua vita venne spezzata a soli 16 anni dall’orrore nazista.Il suo nome è Anna Frank.

Rai 3, con la narrazione di Corrado Augias, dedica alla storia e all’incredibile autobiografia di Anna una eccezionale prima serata, in onda giovedì 13 giugno, alle 21.20, su Rai3. Le vicende narrate nel suo diario rivivranno grazie a ricostruzioni storiche, fiction internazionali, la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre e il racconto di Augias in uno studio virtuale che replicherà gli ambienti asfittici di quella piccola casa segreta. Il diario di Anna diventerà un classico, letto da generazioni di ragazzi – capace di dimostrare che anche nei momenti più bui con l’immaginazione si può continuare a sperare.