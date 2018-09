RAI 3 * ‘ AMORE CRIMINALE ‘: STORIE DI FEMMINICIDIO, CONDUCE VERONICA PIVETTI

Da domenica 9 settembre alle 21.25 torna su Rai3 “Amore Criminale” con Veronica Pivetti. Sette nuove puntate in prima serata. Una delle novità di questa edizione sarà l’anteprima del programma, uno spazio che precede la sigla, che renderà omaggio alle donne che nella storia si sono battute, anche sacrificando la proprio vita, per i diritti civili delle altre donne. Non solo. Ad introdurre la puntata, sarà una lettura di Veronica Pivetti degli atti processuali della storia protagonista della puntata.

Era il 2007 quando “Amore Criminale” andò in onda per la prima volta su Rai3. In Italia non esisteva ancora la legge sullo stalking e di violenza sulle donne si parlava pochissimo. In 11 anni di messa in onda “Amore Criminale” ha raccontato centinaia di storie di violenza: fisica, psicologica, sessuale ed economica. Attraverso il racconto di queste vicende la trasmissione ha portato avanti una grande battaglia di denuncia sociale e una grande campagna di sensibilizzazione.

Sono tante le donne che – dopo la messa in onda delle puntate – scrivono alla redazione richiedendo sostegno e aiuto. Donne che raccontano la propria storia di violenza e che necessitano di supporto.

La redazione fornisce a ognuna di loro il contatto del Centro Antiviolenza più vicino, dove possono trovare assistenza legale e psicologica. La trasmissione ricostruisce attraverso la docufiction storie vere. La ricostruzione avviene sulla base della verità processuale e delle testimonianze raccolte durante le interviste (alla famiglia, agli avvocati, alle forze dell’ordine, ad amici e colleghi). “Amore Criminale”, anche per questa edizione, si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Nella prima puntata Veronica Pivetti racconterà la storia di Stefania.

Stefania, 28 anni, ha una forte inclinazione ad aiutare il prossimo. Il suo sogno è quello di entrare nell’esercito. Il giorno del suo diciottesimo compleanno va a fare le visite mediche per arruolarsi, ma non passa a causa di un lieve sovrappeso.

Carmine, 32 anni, ha una bambina nata da una precedente relazione. Socievole, educato, attento alle apparenze, tende a ostentare una disponibilità economica che in realtà non ha. Stefania e Carmine si conoscono su facebook. Inizialmente lui è molto dolce e ricopre Stefania di attenzioni e di regali. Quando lei rimane incinta i due ragazzi decidono di sposarsi.

Dopo il matrimonio Carmine inizia a essere sempre più geloso di Stefania, la insulta per la sua corporatura robusta e la picchia. Stefania, sfinita, si allontana e torna a casa dai genitori ma Carmine vuole riprendersela.

Il 19 ottobre del 2016, quando Stefania esce di prima mattina per recarsi al lavoro, Carmine è lì che l’aspetta. I due ragazzi salgono in macchina per parlare, iniziano a litigare e Carmine uccide Stefania con un colpo di pistola al petto. Carmine è stato condannato, in primo grado, all’ergastolo con rito abbreviato. Amore Criminale – Storie di femminicidio è un programma prodotto da Rai 3 e Ruvido srl. Autori e registi: Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli. Produttore esecutivo Rai Adriana Sodano.