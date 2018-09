RAI 3 * ‘ AMORE CRIMINALE ‘: NELLA QUARTA PUNTATA VERONICA PIVETTI RACCONTERÀ LA STORIA DI MONICA, AGENTE IMMOBILIARE DI 46 ANNI

Nella quarta puntata di “Amore criminale”, in onda domenica 30 settembre alle 21.25 su Rai3, Veronica Pivetti racconterà la storia di Monica.

Agente immobiliare di 46 anni, Monica è una donna vivace, piena di vita, e vive nella provincia di Vicenza con i tre figli nati da due precedenti relazioni. Nel maggio del 2015, conosce Davide, un uomo di 38 anni, dal carattere solitario, che non ha mai avuto fino a quel momento relazioni stabili e importanti. L’incontro con Monica e i suoi figli sembra riaccendere in lui una luce nuova, e sembra colmare il vuoto affettivo che si porta fin dall’infanzia.

Ma la loro relazione dura poco. Solo cento giorni, infatti, bastano a Monica per capire che quell’uomo, geloso e ossessionato dal controllo su di lei, non può stare al suo fianco. Davide però non se ne fa una ragione, non riesce a capire perché, nonostante tutto il suo amore, lei abbia scelto di lasciarlo. Decide che l’unico modo per colmare il proprio dolore sia ucciderla e poi, farla finita lui stesso. Il 4 aprile del 2016, Davide, con il pretesto di una casa da acquistare, attira Monica in una trappola mortale, la uccide con una coltellata alla schiena, e poi tenta, senza riuscirci, di togliersi la vita.

Davide viene arrestato, processato con rito abbreviato e condannato a trent’anni di reclusione. La condanna è stata confermata in appello.