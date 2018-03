RAI 3 * AGORÀ: NELLA PUNTATA DI DOMANI, LUNEDÌ 12 MARZO SCENARI POLITICI E ALLEANZE

Nella puntata di domani, lunedì 12 marzo, di Agorà, condotto da Serena Bortone su Rai3, al centro gli scenari politici alla luce del risultato elettorale del 4 marzo, tra possibili alleanze e toto nomi per le presidenze delle Aule parlamentari.

A una settimana dal voto e a poche ore dalla direzione del Partito Democratico, collegamenti con i luoghi storici della sinistra.

Si partirà da via delle Botteghe oscure, storica sede del Partito Comunista Italiano, per arrivare a via dei Giubbonari, la sede del centro storico che dopo lo sfratto di qualche anno fa si è trasferita. L’ultima tappa del viaggio sarà nella sede attuale dove nella giornata di domani si discuterà il futuro del Partito Democratico.

Serena Bortone intervisterà, tra gli altri, Luigi Abete e Francesco Rutelli con cui si affronteranno gli scenari politici e economici. Appuntamento domani, martedì 5 dicembre, ad Agorà, in diretta dalle 8 alle 10 su Rai3.

Ospiti della puntata: Enrico Bertolino; Annalisa Cuzzocrea, La Repubblica; Irene Pivetti, Italia Madre; Guido Crosetto, Fdi; Ferruccio Sansa, Fatto Quotidiano; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Emanuele Fiano, Pd; Luigi Abete, Luiss Business School, presidente Bnl gruppo Bnp Paribas; Francesco Rutelli.