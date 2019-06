RAI 2 * UCRAINA-ITALIA UNDER 20: « DOMANI IN DIRETTA LA SEMIFINALE MONDIALE DEGLI AZZURRINI »

Ucraina-Italia di domani sarà un appuntamento con la storia. Mai, infatti, una selezione azzurra Under 20 è arrivata in una finale mondiale: due anni fa, in Corea del Sud, pur trascinati dai cinque gol di Riccardo Orsolini, che fu capocannoniere della manifestazione, gli azzurrini si fermarono in semifinale, travolti dall’Inghilterra di Solanke. Stavolta ci riprovano, e dopo aver eliminato la sorpresa Mali nei quarti, Pinamonti e compagni troveranno di fronte un’altra formazione che si è ritrovata tra le prime quattro del mondo contro ogni pronostico.

Pur privi del portiere del Real Madrid Andriy Lunin, richiamato dalla nazionale maggiore, infatti, i “nipotini” di Shevchenko hanno eliminato la fortissima Colombia nei quarti, con il quarto gol nella competizione del diciottenne attaccante Danylo Sikan, l’alter ego di Andrea Pinamonti, anche lui a quota quattro marcature, due delle quali su rigore.

Alla vena realizzativa dell’attaccante dell’Inter, che ha chiuso la stagione in prestito al Frosinone e che al termine dell’impegno iridato raggiungerà direttamente il ritiro dell’Under 21 in vista dell’esordio europeo di domenica 16 contro la Spagna, sono legate molte delle speranze degli azzurrini.

Ucraina-Italia, in programma domani alle 17.30 a Gdynia, sarà trasmessa in diretta su Rai2: telecronaca di Giacomo Capuano e Alberto Bollini.