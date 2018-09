RAI 2 * ‘ STASERA TUTTO È POSSIBILE ‘ : PARTE LA NUOVA STAGIONE DEL FEEL GOOD SHOW DI AMADEUS CON TANTE NOVITÀ, ORE 21.20

Allegria, risate, giochi e divertimento. Da mertedì 25 settembre il clima festoso di “Stasera tutto è possibile” torna ad animare la prima serata di Rai2, dalle 21.20. Amadeus sarà ancora il padrone di casa di questa quarta edizione del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. La parola d’ordine è: “divertimento”. In ognuna delle 8 puntate Amadeus accoglierà un gruppo di amici formato da comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a sfidarsi in una serie di prove e sketch.

Gli ospiti della prima puntata saranno Raul Cremona, Mago Forest, Giovanna Civitillo, Nathalie Guetta, Michele La Ginestra, Mariano Bruno e Francesco Paolantoni.

Spontaneità e capacità d’improvvisazione sono le qualità indispensabili che gli ospiti delle varie puntate dovranno mettere in campo per cimentarsi in tutti i giochi che hanno decretato il successo del programma: “La stanza inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, e “Segui il labiale”. Ma occorreranno anche nuove abilità per affrontare le sfide proposte dai nuovi giochi, tutti da scoprire. Nella prima puntata, ad esempio, tra i nuovi giochi, ci saranno: “Il grande brivido”, “Do Re Mi Fa Male”, “Ride bene chi ride ultimo” e “Passa la palla”.

Basato sul format Anything goes, che ha riscosso enorme successo in tutto il mondo, “Stasera tutto è possibile” si è affermato come il principale feel good show del panorama nazionale. Anche in questa stagione il suo mattatore, Amadeus, aprirà le porte dell’Auditorium Rai di Napoli per mettere alla prova i suoi ospiti e dimostrare che davvero tutto è possibile quando ci si vuole divertire.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da Satisfaction The Television Agency e licenziato da Endemol Shine IP B.V. con le musiche originali di David Dahan © AW.

“Stasera tutto è possibile” è un programma con la direzione artistica di Amadeus, scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Cristiano D’Alisera.