RAI 2 * ‘ SERENO VARIABILE ‘: SARÀ PALERMO, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018, LA PROTAGONISTA DELLA SECONDA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE

Sarà Palermo, capitale italiana della cultura 2018, la protagonista della seconda puntata della nuova stagione di Sereno Variabile, in onda sabato 22 settembre alle 18.00 su Rai2. Osvaldo Bevilacqua percorrerà le “Vie dei tesori” per raccontare le bellezze del capoluogo siciliano: il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, Palazzo Butera e i Quattro Canti epicentro culturale e turistico della città.

Senza dimenticare un’altra Palermo meno frequentata ma altrettanto affascinante e sorprendente come il rifugio sotterraneo della Seconda Guerra Mondiale, sotto la monumentale fontana di piazza Pretoria e un bananeto nel cuore della città. Con Maria Teresa Giarratano, invece, le telecamere si sposteranno a Mondello, tra architettura Liberty e cucina palermitana con lo chef Francesco Piparo. Il viaggio di Sereno Variabile si concluderà tra i colori, i rumori, i sapori di uno dei mercati più famosi di Palermo: Ballarò. Tra i banchi dei venditori, Osvaldo Bevilacqua e lo scrittore Gaetano Basile sveleranno tutti i segreti dello “street food” locale, il tradizionale cibo di strada. La puntata andrà in onda in replica domenica 23 settembre, alle 07,00.