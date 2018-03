RAI 2 * SERENO VARIABILE: SABATO 10 MARZO IL VIAGGIO NELLA LIGURIA, NEI TERRITORI DEL GOLFO DEI POETI IN PROVINCIA DI LA SPEZIA

Torna “Sereno Variabile” domani, sabato 10 marzo, alle 17.05 su Rai2 con un viaggio in Liguria, la Regione che stregò Lord Byron con il suggestivo Golfo dei Poeti, in provincia di La Spezia. Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo itinerario dalla chiesa di S. Pietro che domina il borgo di Portovenere e si girerà fra i carruggi del centro storico, per poi raggiungere la vicina isola di Palmaria.

Giovanni Muciaccia si muoverà invece nel borgo marinaro di Lerici dove visiterà il castello che domina la cittadina, a lungo conteso tra genovesi e pisani. Qui incontrerà Madì, la leggendaria custode dell’ostello della gioventù ricavato proprio nella fortificazione.

Dopo una lezione di vela a bordo di un 12 metri, visiterà uno stabilimento per la lavorazione di mitili e ostriche, parlando della mitilicoltura che si pratica nelle acque del golfo; incontrerà Marco Buticchi, scrittore spezzino autore di avventurosi romanzi, a cavallo tra storia e fantasia, e lo scultore giapponese Yoshin Ogata, che ha scelto di vivere sulle colline che si affacciano sul golfo di Lerici.

Maria Teresa Giarratano visiterà invece il pittoresco borgo di Montemarcello, nel comune di Ameglia, dove racconterà le opere d’arte ambientale del Parco della Marrana.