RAI 2 * ‘ SERENO VARIABILE ‘: PRIMA TAPPA A NAPOLI PER LA NUOVA STAGIONE DEL PROGRAMMA DA GUINNES DEI PRIMATI

In onda ininterrottamente dal novembre del 1978, ‘Sereno Variabile’, programma ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua, già nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di più lunga durata al mondo di tutti i tempi con lo stesso conduttore, compie 40 anni.

A partire da sabato 15 settembre alle 18.05 su Rai2, il viaggio nella grande bellezza italiana porterà i telespettatori alla scoperta del territorio italiano, dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale. Centinaia di percorsi diversi e di suggerimenti turistici per chi ama l’Italia, proposti da Osvaldo Bevilacqua che da 40 anni continua a promuovere e valorizzare il bel Paese. Un vero record nella storia della televisione mondiale.

La prima puntata sarà dedicata a Napoli, con le splendide decorazioni del Salottino di Porcellana della Reggia di Capodimonte, la suntuosità del Salone delle feste e gli inestimabili affreschi; il viaggio proseguirà a Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito, nel centro storico, con i maestosi saloni, residenza di re e regine, e la caratteristica Sala Diplomatica con la sua volta decorata e le pareti, rivestite di lampasso rosso. Nel Palazzo ha sede la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, luogo di cultura per eccellenza; sono tantissimi i volumi presenti all’interno delle numerose sale, così come cospicui sono i manoscritti e gli opuscoli conservati con cura e dedizione.

Dalla cultura al folklore delle strade di Spaccanapoli, dove arte, tradizione, storia napoletana si coniugano mirabilmente in un caleidoscopio di sensazioni. La bellezza di Napoli raccontata da Osvaldo Bevilacqua tornerà a sorprendere in questa nuova edizione di un “Sereno Variabile” da Guinness .