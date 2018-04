RAI 2 * SERENO VARIABILE: NELLA PUNTATA DI DOMANI GIOVANNI MUCIACCIA VISITERÀ LA CITTÀ DI LUCCA

Giovanni Muciaccia racconta una Lucca straordinaria proseguendo il suo viaggio in Italia alla ricerca della cultura, dell’arte e della buona cucina. Nella puntata di Sereno Variabile di sabato 14 aprile alle 17.05 su Rai2, si parte dalla Cattedrale che ospita il Volto Santo, venerato crocifisso di Gesù, tappa fondamentale per i pellegrini che intraprendono il cammino della via Francigena.

Giovanni mostrerà poi il sarcofago di Ilaria del Carretto, monumento funebre di squisita fattura, che non ha mai ospitato le spoglie della donna a cui era dedicato.

Ma Lucca è anche rappresentata dalle sue mura cinquecentesche, rimaste intatte sino ad oggi, e dalla sua musica: qui è nato e vissuto Giacomo Puccini e qui, nelle vie e nelle splendide piazze della città, prende vita il Lucca Classica Music Festival.

Osvaldo Bevilacqua, invece, porterà nel piccolo borgo medievale di Montecarlo, che domina la Piana di Lucca. Maria Teresa Giarratano, infine, si cimenterà con la cucina toscana e la ricetta della torta d’Erbi.