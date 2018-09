RAI 2 * SERENO VARIABILE ESTATE: SARÀ UN APPUNTAMENTO SPECIALE CON IL CUORE ANTICO DELLA CITTÀ ETERNA

Sarà un appuntamento speciale con il cuore antico della Città Eterna, quello proposto da Osvaldo Bevilacqua nella puntata di Sereno Variabile Estate in onda sabato 8 settembre alle 13.30 su Rai2.

Protagonista della puntata sarà infatti l’area del Palatino, uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Un luogo simbolo della Roma storica e monumentale. Le telecamere di Sereno Variabile entreranno in esclusiva in ambienti mai filmati prima d’ora, compiendo un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo.

Nella sua visita Osvaldo sarà accompagnato dalla dott.ssa Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, che illustrerà novità, progetti e nuovi percorsi. Per scoprire le prime tracce delle origini di Roma antica, raggiungeremo l’area delle Capanne Romulee, luogo dei primitivi insediamenti degli abitanti del villaggio fondato, secondo la leggenda, da Romolo. Altra tappa del viaggio di Sereno Variabile Estate sarà la Casa dei Grifi, una residenza del II secolo a. C. così chiamata per la presenza di decorazioni a stucco raffiguranti i grifoni, leggendari animali mitologici, e ricca di affreschi e mosaici.

A completare questo affascinante itinerario storico monumentale, le suggestive immagini dei Bagni di Livia e della Schola Praeconum, ritenuta la sede del Collegio degli Araldi.