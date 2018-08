RAI 2 * SERENO VARIABILE ESTATE: PROTAGONISTA DELLA PUNTATA PRAIA A MARE

Praia a Mare, perla della Riviera dei Cedri nell’alto Tirreno Cosentino in Calabria, è la protagonista della puntata di “Sereno Variabile Estate” in onda sabato 18 agosto alle 13.30 su Rai2. Osvaldo Bevilacqua ci accompagnerà lungo questo tratto di costa dove il mare e la montagna si fondono in un paesaggio tanto blu quanto verde.

Con i “barcaioli” di Praia visiteremo l’isola di Dino, la maggiore delle due isole calabresi, con le sue enormi pareti rocciose a strapiombo sul mare cristallino, e le sue grotte, meta ideale per gli amanti delle escursioni e delle immersioni. Con Giorgio Chiappetta, esperto subacqueo scopriremo i fondali intorno all’isola e assisteremo al battesimo del mare di un giovane aspirante sub.

Seguiremo il volo dalla montagna al mare di Nicholas Rinaldi, insegnante di parapendio, e Laura Raffaeli, dell’associazione “Blind sight project” che dà voce ai bisogni delle persone non vedenti, per parlare di “vacanze accessibili”.

E poi una pausa al fresco del Santuario della Madonna della Grotta che oltre l’aspetto naturalistico e culturale è meta di pellegrinaggio per molti fedeli. Per finire la storia di Agnese Ferraro, una giovane donna che dopo aver studiato e lavorato fuori, è tornata a vivere a Praia a Mare, e qui si è inventata una startup che ha come fulcro la bellezza paesaggistica di questo luogo.