RAI 2 * ‘ QUELLI CHE IL CALCIO ‘: OSPITI MALIKA AYANE CON IL NUOVO SINGOLO IN ANTEPRIMA, COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, FRANCESCA PICCININI E ROCCO TANICA

Torna domenica 30 settembre alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospite Malika Ayane che presenta in anteprima tv il nuovo singolo “Sogni tra i capelli”, secondo estratto dal suo nuovo album “Domino”, il disco della maturità, come lei stessa lo definisce. A seguire, con Luca e Paolo eseguirà un centone sulle note della sua hit “Come foglie”.

Al grande tavolo di “Quelli che il Calcio”, Eleonora Pedron, Francesca Brienza, Massimo Mauro, Adriano Panatta, Dario Vergassola, Giorgio Terruzzi, Paolo Casarin e Fulvio Collovati. Torna anche l’ironia del Salottino TV di Rocco Tanica con ospite il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, per commentare i programmi televisivi della domenica italiana.

Non mancheranno le imitazioni di Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani nei panni di una spassosa Diletta Leotta, gli sketch comici di Antonio Ornano nei panni di Folco Maria Brandauer e Toni Bonji che sarà sia l’inviato incursore Paride Coccio che il presentatore-guastatore in studio.

Federico Russo presidierà invece il Pub di Corso Sempione in compagnia della pallavolista Francesca Piccinini, di Dino Zandegù e di Herbert Ballerina. Melissa Greta Marchetto alla postazione web raccoglierà dall’online le notizie, i video e le immagini più divertenti da commentare in studio, dove Emanuele Dotto conserva saldamente la sua postazione tecnica.

Mimmo Magistroni sarà a Gropparello (PC) per riproporre i gol della Serie A con i giovanissimi calciatori del paese, mentre Francesco Mandelli, in trasferta a Monaco di Baviera, racconterà l’Oktoberfest.

Per la giornata di Serie A dalle tribune degli stadi tanti ospiti: Albi e Lodo de Lo Stato Sociale commenteranno l’anticipo delle 12.30, Bologna – Udinese insieme a Ruggero de I Timidi; alle 15:00 Sara Ruggeri, compagna del portiere Sorrentino, e il musicista Boosta racconteranno Chievo – Torino; per Fiorentina – Atalanta presenti Giulia Coppini, compagna dell’attaccante viola Giovanni Simeone, e Giorgio Marchesi, mentre al Benito Stirpe per Frosinone – Genoa Massimo Bagnato e Claudio Onofri. Spazio anche alla Serie B con il musicista Saturnino e Gianmarco Tognazzi per Ascoli – Cremonese.

Quelli che il calcio sarà anche in simulcast su Rai Radio2, con Quelli che… a Radio2, insieme a Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.