RAI 2 * QUELLI CHE ASPETTANO IL GIRO D’ITALIA: DOMENICA 6 MAGGIO CON LUCA BIZZARRI, PAOLO KESSISOGLU E MIA CERAN

Da domenica 6 maggio, per le ultime due puntate, la squadra di “Quelli che il Calcio” sale “in sella” per accompagnare l’attesa del Giro d’Italia.

Speciale appuntamento con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran in “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”, domenica 6 maggio dalle 13.45 alle 14.45.

L’affiatato trio della domenica pomeriggio di Rai2 propone, accanto ai consueti approfondimenti sul mondo del calcio, uno speciale focus sul Giro D’Italia, prima di passare la linea alla diretta della celebre competizione ciclistica. Ospiti al grande tavolo: Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Ciccio Graziani, Eleonora Pedron, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi.

Federico Russo e i Calciatori Brutti accolgono nel “pub” di Corso Sempione la medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù, l’allenatore Sasà Soviero alias Il Gran Visir degli Sbrocchi e la giovane attrice Virginia Robatto.

Questa settimana la postazione tecnica è affidata a Francesco Repice, mentre Melissa Greta Marchetto dalla postazione web prosegue l’esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal mondo social. Immancabili le incursioni comiche di Ubaldo Pantani nelle vesti di Gigi Buffon e di Toni Bonji alias Paride Coccio.

Il CT della nazionale di ciclismo elite maschile Davide Cassani è in collegamento da Eilat (Israele) per seguire la tappa del Giro d’Italia, partito venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono in diretta da Pecorara (PC) per riproporre i migliori gol della Serie A con i “pulcini” della squadra piacentina.

Non mancano i collegamenti dagli stadi italiani per raccontare le ultime battute del campionato di calcio. Seguono l’anticipo delle 12.30 Udinese – Inter il mitico Bruno Pizzul e Martin Castrogiovanni. Dal San Paolo di Napoli, in attesa del match Napoli-Torino, in collegamento il pittore e telecronista Ferruccio Gard.