RAI 2: ‘ PROFUMO D’ESTATE ‘: ADRIANA VOLPE NELLA PUNTATA IN ONDA SABATO 8 SETTEMBRE AFFRONTERÀ UN TEMA DALL’AURA MAGICA, IL MATRIMONIO

Ultimo appuntamento per “Profumo d’estate”, il programma di Rai2 ideato, scritto e condotto da Adriana Volpe. Nella puntata in onda sabato 8 settembre alle 18.05, affronterà un tema dall’aura magica: il matrimonio. Ospite Lorena Bianchetti, prossima al suo anniversario di matrimonio che racconterà la sua storia d’amore e le nozze celebrate in Vaticano.

Grazie ad un team di esperti “Profumo d’estate” offrirà al pubblico un manuale d’istruzioni su come affrontare al meglio il giorno più importante della vita, il giorno delle nozze. Tanti i consigli: dagli allestimenti floreali, ai flower wall ai bouquet più glamour e di tendenza, passando per i suggerimenti di un’esperta wedding planner, e quelli personali di Barbara Chiappini. Una sfilata di abiti nuziali arricchirà la puntata di preziosi spunti sul come riconoscere l’abito giusto.

Numerose le location utilizzate per l’ultimo appuntamento di “Profumo d’estate”: da un Castello del 1300, ad una villa nobiliare di Roma, fino ad arrivare in Puglia dove troveremo allestimenti di tavole nuziali e il campione del mondo di pasticceria che ci farà scoprire le torte più richieste nei matrimoni più esclusivi.