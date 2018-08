RAI 2 * ‘ PRIMA O POI MI SPOSO ‘: FILM CON JENNIFER LOPEZ E MATTHEW MCCONAUGHEY

L’italo-americana Maria “Mary” Fiore è una wedding planner di San Francisco, che organizza le nozze di coppie facoltose e non ha tempo per l’amore. Nel film commedia Prima o poi mi sposo, in onda su Rai3 domenica 26 agosto alle 21.15, Mary respinge le insistenti avances di Massimo, suo amico d’infanzia, deciso a portarla all’altare.

La sua tranquillità vacilla quando conosce Steve Edison, un giovane pediatra che la salva da un investimento. Tra i due nasce una reciproca attrazione, finché Mary scopre che Steve è il promesso sposo di Fran Donolly, la donna che si è rivolta a lei per pianificare il proprio matrimonio.