RAI 2 * ‘NIAGARA – QUANDO LA NATURA FA SPETTACOLO ‘: LICIA COLÒ LUNEDÌ 15 OTTOBRE CI PORTERÀ TRA IL GHIACCIO E IL FUOCO, I VULCANI E LE CASCATE

Lunedì 15 ottobre alle 21.20 su Rai2, torna Licia Colò con una nuova puntata di “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, dal titolo “La forza della natura”.

Il ghiaccio e il fuoco, i vulcani e le cascate: si parte dall’Islanda, dalla cascata di Skogafoss, uno spettacolo della natura possente e imponente. Come hanno fatto gli uomini a sfidare una Natura così potente? Come hanno fatto a gestirla? Cosa ha ispirato loro?

Ma non solo: c’è un luogo in Croazia chiamato la Polinesia dell’Adriatico, o il Labirinto di Pietra, oppure lo sciame di scogli; definizioni fantasiose ma che rendono bene l’idea dello spettacolo della natura rappresentato dalle isole Kornati.

Licia Colò infine accompagnerà il telespettatore in un luogo unico per raccontare una storia fatta di miniere e vento, di uomini e deserto, di mare, di spiagge e dune… Uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo, dove la potenza della natura si è espressa con la volontà di stupire come non mai: il deserto di Piscinas, in Sardegna, uno dei più grandi d’Europa.

In questa puntata infine Valerio Rossi Albertini racconterà le ultime scoperte scientifiche per la produzione di energia idroelettrica, Raffaele di Placido il ghiaccio della Marmolada, lo spettacolo che stiamo rischiando di perdere e Luca Bracali chiuderà la trasmissione con il suo appuntamento con l’emozione: stavolta sarà in Norvegia, a caccia delle aurore boreali