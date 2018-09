RAI 2 * ‘ NIAGARA – QUANDO LA NATURA FA SPETTACOLO ‘: IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA SARÀ AL CENTRO DEL RACCONTO DI LICIA COLÒ E DELLA SECONDA PUNTATA

Il rapporto tra l’uomo e la natura sarà al centro del racconto di Licia Colò e della seconda puntata di “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, in onda lunedì 1 ottobre alle 21.20 su Rai2, dal titolo “L’equilibrio possibile”.

Gli scienziati affermano che si sono superati i limiti del pianeta: si consuma più di quanto la Terra, ormai, possa offrire. Per cercare di capire quanto sia realmente così e cosa si possa fare per ristabilire un equilibrio, Licia ha raggiunto i luoghi più emozionanti e spettacolari d’Italia e del mondo. Splendori, però, che si rischiava di perdere e che sono state salvate dell’uomo. Come i laghi Plitvice, luogo unico e magico in Croazia, in pericolo a causa della guerra nei Balcani. O il canyon Rio Sass, in Trentino, che era addirittura utilizzato come discarica dei rifiuti ed oggi è tornato al suo antico splendore.

O la laguna di Venezia, uno spettacolo naturalistico senza eguali nel mondo ma che rischia di essere perduto per sempre a causa dell’innalzamento del mare. O il Gennargentu, in Sardegna, che racconta una storia antica quanto l’uomo. Licia Colò accompagnerà il telespettatore in un viaggio unico, negli spettacoli della natura che ancora riescono a emozionare e far sognare. Niagara – Quando la natura fa spettacolo è un’idea di Licia Colò e Vincenzo Arnone, scritto con Davide Fiorani, Tommaso Franchini, Nicola Sisto, con la collaborazione di Pier Paolo Cattedra. Produttore esecutivo Manuela Madonna, regia di Filippo De Masi e Davide Vavalà.