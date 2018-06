RAI 2 * MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: ULTIMO APPUNTAMENTO PER IL PROGRAMMA DEDICATO ALL’ITALIA DEI PICCOLI COMUNI

Ultimo appuntamento per il programma “Mezzogiorno in famiglia”, che per l’intera stagione televisiva, puntata dopo puntata, ha accompagnato il pubblico di Rai2 alla scoperta dell’Italia dei piccoli Comuni.

Con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, sabato 2 e domenica 3 giugno, a partire dalle 11.00, si assisterà alla sfida finale. Tra musica, gioco e divertimento, saranno le squadre di Fornelli (Is) e Breno (Bs) a contendersi il premio in palio: uno scuolabus giallo fiammante che la cittadina vincitrice potrà mettere a disposizione dei propri studenti.

Con le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti si andrà ancora una volta alla scoperta dei due territori, entrambi speciali, ciascuno con le proprie bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche.

Accompagnati dalla musica del Maestro Gianni Mazza e delle DJ Jas e Jay, e con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox della domenica, Manuel Casella e Giulia Salemi accompagneranno i due team nei giochi di questo ultimo weekend.