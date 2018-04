RAI 2 * MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE DALLE 11.00 IN GARA AVIANO (PN) CONTRO PERGINE VALSUGANA (TN)

Secondo quarto di finale per la sfida di “Mezzogiorno in famiglia”, condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Sabato 28 e domenica 29 aprile dalle 11.00 su Rai2, saranno le squadre di Aviano (Pn) e Pergine Valsugana (Tn) a contendersi il passaggio del turno che li porterà alle fasi conclusive della gara.

Accompagnati dalla musica del Maestro Gianni Mazza e delle DJ Jas e Jay, e con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox della domenica, vedremo giocare al fianco dei due borghi Emanuela Aureli e Barbara Chiappini, mentre in collegamento le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti andranno alla scoperta delle bellezze e delle bontà tipiche dei due territori.

Per i telespettatori e partecipare ai giochi con in palio premi in gettoni d’oro, il numero da chiamare è 894.433.