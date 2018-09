RAI 2 * ‘ MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA ‘: PROTAGONISTI DELLA PRIMA PUNTATA I COMUNI DI CASTELSARDO E NOTO

Torna su Rai2 il doppio appuntamento del weekend di “Mezzogiorno in famiglia” e la sua “Gara dei comuni”, a partire dal 29 settembre, il sabato e la domenica alle 11.00. Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, insieme al Maestro Gianni Mazza e alla sua orchestra, accoglieranno ogni fine settimana nello Studio 1 di via Teulada a Roma le rappresentative di due comuni provenienti da ogni parte d’Italia che si sfideranno in una serie di giochi pieni di azione, musica e divertimento.

Protagonisti della sfida della prima puntata i cittadini di Castelsardo (SS) e di Noto (SR), accompagnati da due tifosi d’eccezione: Aida Yéspica e il modello Akash Kumar.

In collegamento dalle piazze dei due comuni in gara le inviate del programma Claudia Andreatti ed Eleonora Cortini faranno scoprire le bellezze, la storia e le curiosità del loro territorio. Solo il comune che risulterà campione di stagione riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito premio in palio: uno scuolabus nuovo fiammante.

Anche in questa stagione nuovi giochi si andranno ad affiancare a quelli già conosciuti e amati dal pubblico. Tra questi “I cubi”, in cui i concorrenti dovranno ricostruire il più velocemente possibile l’immagine a grandezza naturale dei conduttori; con “Il bersaglione” i giocatori dovranno dimostrare tutta la loro precisione nel tiro usando una enorme fionda; “Il giradischi” richiederà colpo d’occhio e un grande spirito d’osservazione per scoprire chi è il personaggio famoso nascosto all’interno di un’immagine che gira come un 33 giri; i concorrenti si trasformeranno poi in enormi fiori in “Grazie dei fiori”, il gioco finale della domenica durante il quale dovranno dimostrare velocità, agilità e orecchio musicale.

Nel corso della trasmissione i telespettatori avranno la possibilità di partecipare e vincere giocando in diretta con i conduttori ai tanti giochi pensati apposta per loro.

La domenica, come è ormai tradizione del programma, Paolo Fox avrà un ampio spazio per parlare dell’oroscopo della settimana nella sua speciale e seguitissima classifica dei dodici segni zodiacali.

“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì e di Anna Maria Flora, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone. La regia è di Michele Guardì.