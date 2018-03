RAI 2 * MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: IN GARA I COMUNI DI FORNELLI E CAIRO MONTENOTTE, IN ONDA ANCHE SABATO 31 MARZO E DOMENICA 1 APRILE (ORE 11.00)

Anche per le festività pasquali, su Rai2 appuntamento con “Mezzogiorno in famiglia”. Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia saranno infatti in onda anche sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, a partire dalle 11.00, per regalare un nuovo weekend di allegria e divertimento.

Accompagnate dalla musica del Maestro Gianni Mazza e delle DJ Jas e Jay, due squadre si contenderanno il “Gonfalone d’oro” in palio questo fine settimana. In gara, i campioni in carica di Fornelli (Is) e la squadra di Cairo Montenotte (Sv).

Le inviate Claudia Andreatti e Elena Ballerini racconteranno dalle piazze principali le bellezze e le tradizioni locali, mentre in studio Manuel Casella e Roberta Morise faranno il tifo rispettivamente per il team molisano e quello ligure.

“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì, Anna Maria Flora, Tonino Quinti, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone.