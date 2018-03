RAI 2 * MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA SFIDA TRA I COMUNI DI ROCCAPALUMBA (PA) E FORNELLI (IS), SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO A PARTIRE DALLE 11.00

“Mezzogiorno in Famiglia”, il programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, è pronto a condurci alla scoperta di due borghi italiani a suon di musica e giochi di squadra.

Sabato 10 e domenica 11 marzo, a partire dalle 11.00, torneremo a Fornelli, in provincia di Isernia, con l’inviata Claudia Andreatti, mentre Elena Ballerini ci condurrà a Roccapalumba, Palermo.

In studio, le squadre dei due Comuni si sfideranno in divertenti prove di abilità, affiancate da due tifosi d’eccezione: Manuel Casella per la squadra molisana e Federica Moro per quella siciliana.

Gli spazi musicali a cura del Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle Dj Jas e Jay, mentre domenica tonerà, come di consueto, la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox.

Continuano anche i giochi telefonici, a cui i telespettatori potranno partecipare chiamando a inizio puntata al numero telefonico 894.433.

“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì, Anna Maria Flora, Tonino Quinti, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone.