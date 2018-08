RAI 2 * MACGYVER: NEL PRIMO EPISODIO INTITOLATO ‘ PER UN AMICO ‘ LA SQUADRA È A PORTO RICO PER AIUTARE CARLOS

Nuovo triplo appuntamento con il telefilm “MacGyver”, interpretato da Lucas Till, George Eads, Sandrine Holt, in onda lunedì 13 agosto alle 21.20.

Nel primo episodio intitolato Per un amico, la squadra è a Porto Rico per aiutare Carlos, un vecchio compagno d’armi di Mac, a ricostruire la sua casa abbattuta dalla furia dell’uragano Maria.

Matty li aspetta alla Fenice per una nuova missione in Pakistan, in cui devono affrontare una crisi di sicurezza nazionale, ma la squadra non può ripartire perché improvvisamente Carlos scompare. Bozer e Riley vanno a denunciare la scomparsa alla polizia e scoprono che quel giorno quasi tutte le pattuglie sono occupate a scortare un carico di soldi federali…

In Area 51, un misterioso oggetto ha attraversato il cielo nei pressi del deserto del Nevada e si è schiantato al suolo. Mac e Riley vengono spediti da Matty nel laboratorio del professor Herman, che da anni studia ingegneria inversa. Mentre Mac e il professore analizzano l’oggetto recuperato e non ancora identificato – una grande sfera argentata – una banda di criminali cerca di entrare nella struttura protetta per rubarla. Intanto Jack e Matty hanno un duro confronto alla Fenice.

Infine nell’episodio Il supervisore, Mac vuole licenziarsi dalla Fenice perché ora ha le prove che Matty ha messo sotto controllo i suoi telefoni e interrogato personalmente suo padre: Matty lo indirizza da un misterioso Supervisore, solo lui ha il potere di accettare il suo licenziamento. Mac si reca in una grande villa messa a soqquadro e scopre che il famoso Supervisore è suo padre, che a quanto pare, lavora da anni alla Fenice senza che lui ne sapesse niente…