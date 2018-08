RAI 2: * LA DOMENICA SPORTIVA: SARÀ UNA PUNTATA DEDICATA PRINCIPALMENTE A CRISTIANO RONALDO

Sarà una puntata dedicata principalmente a Cristiano Ronaldo, la n. 3230 de “La Domenica Sportiva”, in onda su Rai2 domenica prossima, 26 agosto, a partire dalle 22.30.

Con Giorgia Cardinaletti, in studio ci saranno Antonio Di Gennaro, Marco Tardelli e Iacopo Volpi, nel ruolo di opinionis, per commentare i sei posticipi della seconda giornata di serie A, con particolare rilievo per Inter-Torino. Saverio Montingelli firmerà un servizio speciale sulla prima partita casalinga di Cristiano Ronaldo, mentre i focus mirati della rasmissione saranno su Juventus-Lazio e Napoli-Milan, i due anticipi del sabato.

Spazio, in chiusura, anche per i motori, con il Gran Premio del Belgio di F1 e la Moto Gp, che questa settimana fa tappa in Inghilterra, a Silverstone, e per l’edizione 2018 della Vuelta de Espana, che parte domani, sabato 25, da Malaga, con una cronomentro individuale di 8 km.

Alle 23.45 la linea passa a “L’altra DS”, la trasmissione di approfondimento dei temi calcistici, condotta da Marco Lollobrigida, con, questa settimana, Eraldo Pecci, Serse Cosmi, Furio Zara e Claudio Sabelli Fioretti. Oltre ai temi emersi dalla giornata di campionato, la corrispondenza speciale dal Portogallo di Tiziana Alla, da giorni sulle tracce degli amici storici di Cristiano Ronaldo. In chiusura, poi, le anticipazioni di calciomercato con la “squadra mercato” di Raisport.