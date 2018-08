RAI 2 * LA DOMENICA SPORTIVA TORNA E RADDOPPIA: DA DOMENICA 19 AGOSTO RIPARTE LA STORICA TRASMISSIONE

La Domenica Sportiva torna e…raddoppia: da domenica prossima, 19 agosto, la storica trasmissione da 64 anni dedicata allo sport, andrà in onda in una nuova veste, per venire incontro alle esigenze dei telespettatori e sarà divisa in due parti. Si comincia alle 22.30, su Rai2, dal rinnovato studio TV2 della sede Rai di Corso Sempione a Milano.

Con Giorgia Cardinaletti, confermata alla conduzione per la terza stagione consecutiva, ci saranno Iacopo Volpi, opinionista di Rai Sport, i campioni del mondo Marco Tardelli e Paolo Rossi, insieme all’ex calciatore Antonio Di Gennaro, che per i prossimi due anni sarà anche il commentatore tecnico delle partite della Nazionale Italiana di Calcio, una delle esclusive Rai.

Nel gruppo della Dscome opinionisti a rotazione ci saranno anche l’ex calciatore Sebino Nela e Regina Baresi, attaccante e capitano dell’Inter Femminile. In questa prima parte spazio alle sintesi dei 6 posticipi serali (spiccano Milan-Genoa e Sassuolo-Inter) ma anche all’anticipo delle 18 fra Torino e Roma. Ci saranno anche servizi sulle due partite del sabato, Chievo-Juventus, con la prima di Cristiano Ronaldo, e Lazio-Napoli, con la sfida fra Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti. Prima di…passare la linea ci sarà Facchetti Football Club, una suggestione dell’attore teatrale Gianfelice Facchetti su un tema della giornata calcistica.

Dalle 23.45, fino alle 24.30, spazio all’Altra Ds, con Marco Lollobrigida in conduzione, e i commenti sagaci e puntuali di Eraldo Pecci, confermato dopo una stagione di successi in termini di ascolti e di critica, della new entry Serse Cosmi, che ha accettato con entusiasmo di far parte del team, e dello scrittore e autore televisivo Furio Zara.

In questa seconda parte, oltre alle voci degli allenatori, ci sarà spazio per alcune rubriche (una certamente dedicata al calciomercato, altre partiranno a settembre), per affrontare i temi della domenica ma anche per guardare avanti, essendo già…lunedì, e con una nuova, entusiasmante giornata di campionato alle porte. Grande spazio anche all’interazione sui social, con le domande dei telespettatori attraverso Twitter e Facebook. Le due trasmissioni televisive saranno infatti precedute da una diretta web sugli account della Domenica Sportiva, un nuovo spazio dalle 20.15 alle 20.30, con contenuti esclusivi, ospiti a sorpresa e commenti attraverso l’hashtag #DSportiva.