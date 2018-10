RAI 2 * ‘ LA DOMENICA SPORTIVA ‘: IL DERBY DI MILANO, JAVIER ZANETTI IN ESCLUSIVA E IL RITORNO DELLE AZZURRE DEL VOLLEY

Saranno il rientro dal Giappone delle azzurre del volley, reduci dal loro fantastico mondiale, e il derby di Milano il tema portante della prima parte della puntata numero 3237 de “La Domenica Sportiva”, in onda domenica 21 ottobre, alle 22.30, in diretta su Rai2.

In studio, con Giorgia Cardinaletti, gli opinionisti Paolo Rossi, Marco Tardelli e Jacopo Volpi, per discutere degli impegni che attendono Juventus, Napoli, Roma e Inter in Champions League la prossima settimana e per analizzare la giornata di campionato. A seguire, dalle 23.50, “L’altra DS”, condotta da Marco Lollobrigida, con ospiti in studio Serse Cosmi, Eraldo Pecci, Claudio Sabelli Fioretti, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, e Furio Zara, inviato speciale del Corriede dello Sport e scrittore; in collegamento da Torino, invece, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli.

Cosmi e Pecci “illustreranno”, al tavolo del Subbuteo, la mossa tattica della settimana mentre, in vista della trasferta a Barcellona, l’ex capitano e attuale vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, sarà il protagonista del faccia a faccia esclusivo con Marco Lollobrigida. La chiusura, come sempre, sarà affidata al monologo di Gian Felice Facchetti e al suo Facchetti Footbal Club.