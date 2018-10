RAI 2 * ‘ ITALIA-CINA ‘: IL 19 OTTOBRE SEMIFINALE MONDIALE PER LE AZZURRE DEL VOLLEY

L’appuntamento è di quelli da segnare in rosso sull’agenda e, contemporaneamente, da far tremare i polsi dall’emozione. Domani mattina, alle 9.10, l’Italia del volley femminile, reduce da 10 vittorie in 11 partite (l’unica sconfitta, ininfluente, contro la Serbia, martedì scorso) affronterà, nella semifinale mondiale, le campionesse olimpiche della Cina, guidate dalla leggendaria Lang Ping, l’allenatrice, con un passato da giocatrice a Modena, alla quale in patria hanno dedicato un francobollo e una moneta.

“Sarà come scalare l’Everest a mani nude”, ha detto il CT azzurro, Davide Mazzanti, che ha aggiunto, però, di nutrire una fiducia sconfinata nelle sue ragazze. La vincente di Italia-Cina affronterà sabato, nell’ultimo atto del mondiale giapponese, la vincente della prima semifinale, Serbia-Olanda, in campo alle 6.10 ora italiana. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta, su Rai2, con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, e gli interventi dallo studio di Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta.