RAI 2 * ITALIA – BELGIO: QUESTA SERA SECONDA SFIDA PER GLI AZZURRI AI MONDIALI DI VOLLEY 2018

L’Italia disputerà il secondo match del pool A della prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile contro il Belgio a Firenze al Mandela Forum domani, giovedì 13 settembre alle 21.15. Questo incontro è per gli Azzurri una rivincita dopo la sconfitta per 3-0 subita lo scorso anno ai quarti di finale degli Europei.

La sfida verrà proposta in diretta ed in chiaro da Rai 2 e in ogni caso, la si potrà seguire anche online su Raiplay.it., con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e le interviste di Luca Di Bella, mentre Simona Rolandi e Gigi Mastrangelo saranno i “padroni di casa” nel salotto che ospiterà la presentazione e i commenti dopo la gara. Raisport + HD, invece, sarà il canale dedicato alla trasmissione di tutte le altre gare, sia quelle della prima fase sia quelle della seconda che non vedranno in campo l’Italia, e che saranno commentate da Marco Fantasia, Claudio Umberto Avallone e Paolo Cozzi.