RAI 2 * I FATTI VOSTRI: GRANDI NOVITÀ PER IL PROGRAMMA CONDOTTO DA GIANCARLO MAGALLI

Grandi novità per il programma quotidiano di Rai2 “I fatti Vostri”, che torna in tv il 10 settembre, dal lunedì al venerdì alle 11.00, con una nuova edizione. Condotto da Giancarlo Magalli, il programma vedrà Roberta Morise, come nuovo volto femminile della trasmissione. Paolo Fox per l’oroscopo, Umberto Broccoli per il costume, l’attualità e lo spettacolo, Giò Di Tonno per la musica.

Come in una piazza italiana, tutti i giorni si parlerà di cronaca e attualità. I fatti saranno discussi, sviluppati e arricchiti con collegamenti esterni in diretta e servizi di approfondimento. Dall’edicola, un’importante firma del giornalismo commenterà le notizie del giorno. Sarà data voce ai cittadini per appelli, richieste e ringraziamenti.

Tornano anche quest’anno , le incursioni nella storia del costume italiano, presente e passato, del professor Umberto Broccoli, punteggiate dai successi della Hit parade musicale, del cinema e del teatro. Rubriche settimanali tratteranno di legalità, scienza, salute, animali, affidate di volta in volta a esperti del settore. Aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico, mentre non mancherà, come di consueto, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox.

Non mancheranno giochi nuovi che coinvolgeranno i telespettatori da casa.

“I Fatti Vostri” è un programma di Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi. Regia di Michele Guardì.