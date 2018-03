RAI 2* I FATTI VOSTRI: MARTEDÌ 27 MARZO PUNTATA SPECIALE PER FABRIZIO FRIZZI

Sarà una puntata speciale per “I fatti vostri” quella in onda martedì 27 marzo, su Rai2 a partire dalle 11.50, dedicata interamente al ricordo di Fabrizio Frizzi, che nel 1990 fu il conduttore della prima edizione del programma. Numerose anche le sue collaborazioni con il regista Michele Guardì, che in quegli anni lo fece apprezzare dal grande pubblico anche per trasmissioni come “Europa Europa” e “Scommettiamo che …?”

L’amico Giancarlo Magalli, insieme a Laura Forgia, Umberto Broccoli e Giò Di Tonno, ricorderanno Fabrizio con filmati di repertorio e tanti ospiti.