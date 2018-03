RAI 2 * DETTO FATTO: LA PUNTATA DI LUNEDÌ 19 MARZO HA TOTALIZZATO 1,3 MLN DI SPETTATORI

Ancora ottimi ascolti per “Detto Fatto”, il factual show del pomeriggio di Rai2 condotto da Caterina Balivo, in onda dal lunedì al venerdì alle 14. La puntata in diretta di ieri, lunedì 19 marzo, ha totalizzato il 9.39 di share media e oltre 1 milione e 300 mila spettatori, segnando uno dei migliori risultati della stagione. La trasmissione ha toccato un picco di 1 milione 756 mila e uno share del 13.25.

Ospite in studio, Raimondo Todaro, storico protagonista di Ballando Con le Stelle che quest’anno gareggia con una delle colonne di Detto Fatto, lo stylist Giovanni Ciacci. Nel corso della puntata Caterina Balivo ha anche dato spazio alla replica della coppia Ciacci – Todaro alle dichiarazioni del giurato di Ballando Ivan Zazzaroni che, nell’ultimo appuntamento dello show del sabato sera di Rai1, si è rifiutato di votare la coppia in gara.

Il dato registrato ieri sottolinea il successo di Detto Fatto e della formula live, introdotta per la prima volta quest’anno, che consente una maggiore interazione con il pubblico a casa attraverso i social network.

Detto Fatto è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Endemol Shine Italy.