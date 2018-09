RAI 2 * ‘ DETTO FATTO ‘: LUNEDÌ 17 SETTEMBRE PRIMO APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA CON I BUYER MARIO DELL’OGLIO, JACOPO TONELLI E GIORDANO OLLARI

Bianca Guaccero da una settimana al timone del factual show più amato di sempre, raccoglie con soddisfazione l’affetto del pubblico di Rai2 insieme al mitico Giò Giò e a tutto il team di Detto Fatto. Preparatevi per una nuova entusiasmante settimana ricca di tutorial, ospiti e curiosità tutte da scoprire ogni pomeriggio su Rai2 dalle 14.00.

Lunedì 17 settembre primo appuntamento della settimana con Detto Fatto, i buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari tornano a giudicare le collezioni dei giovani designer per capire se hanno stile da vendere. Al collaudato terzetto si aggiunge a partire da quest’anno un quarto giudice speciale esperto di moda: la mitica Jo Squillo. Il designer che presenterà la sua collezione in questa puntata è Davide Grillo. La cuoca nerd Giulia Vaiana, tra musica e chiacchere sul Giappone preparerà l’omurice, un famoso piatto giapponese, trasformandolo in una sorta di personaggio manga a forma di leone.

Torna a Detto Fatto uno dei pilastri del programma: il make up artist Alioscia Mussi accompagnato dall’attrice Miriam Candurro, da anni uno dei volti più noti della televisione italiana. Alioscia realizzerà su di lei un trucco che ha come protagonista l’eyeliner. Durante il tutorial, Bianca intervisterà l’attrice e scrittrice che ci parlerà della sua carriera. Doppio appuntamento oggi con Jo Squillo: dopo averla conosciuta come quarto giudice dei temutissimi Buyer, torna nelle vesti di tutor di moda per aiutarci a reinterpretare i look delle sfilate nella vita di tutti i giorni.

Ospite della prima puntata, una donna che ha dimostrato di avere la forza dei mitici supereroi: Giusy Versace. Manuel & Lorenzo, gli architetti green, insegneranno a realizzare in terrazzo una copertura con le piante a prova di sguardi. L’uomo delle stelle, Mauro Perfetti, con la sua “Tombola delle stelle” rivelarà cosa hanno in serbo gli astri per la settimana appena iniziata. Ospiti dell’Oroscopo di Mauro Perfetti saranno l’ormai immancabile Jo Squillo, l’atleta paralimpica Giusy Versace e l’attrice Miriam Candurro.