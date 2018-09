RAI 2: DETTO FATTO: DAL 10 SETTEMBRE LA SETTIMA EDIZIONE DEL PROGRAMMA CON BIANCA GUACCERO E GIOVANNI CIACCI

E’ Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”, un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14:00. Confermato, al fianco della conduttrice, Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione.

“Detto Fatto” torna con la sua formula consolidata e amata dal pubblico e la nuova conduttrice, Bianca Guaccero, avrà modo di mostrare tutti i suoi talenti nel corso delle puntate, mettendosi in gioco in prima persona e sperimentando lei stessa diversi tutorial.

Immancabili, anche nella nuova edizione, le rubriche e i sorprendenti cambi look di Giovanni Ciacci, ai quali, da quest’anno, si aggiungerà “Che Ciacci che fa”, un bollettino “meteorologico” con notizie di gossip provenienti da ogni parte del mondo, e una rubrica in cui lo stylist commenterà alcuni fatti di costume del passato grazie al prezioso materiale delle Teche Rai.

Tornano anche le incursioni di Gianpaolo Gambi, con i suoi personaggi più amati e nuovi tutti da scoprire.

Molti, come sempre, i temi che verranno affrontati nel corso del programma: si parlerà di moda, bellezza, fai da te, cucina, economia domestica, bricolage, fitness e di tutti quegli argomenti che, trattati con leggerezza e competenza, hanno fatto diventare Detto Fatto un programma unico nel panorama televisivo italiano. Il pubblico avrà la possibilità di imparare molte cose e il tutto sarà arricchito da un pizzico di intrattenimento.

Ai tutor storici se ne affiancheranno di nuovi. Tra le new entry ci saranno: Jo Squillo, esperta di moda; Raimondo Todaro, nuovamente in coppia con Giovanni Ciacci, la personal trainer Jill Cooper; Filippo Nardi, tutor di moda maschile; Mauro Perfetti, uomo delle stelle con il suo oroscopo; lo chef Daniele Persegani; la nutrizionista Evelina Flachi; il pizzaiolo Ciro Oliva; il chirurgo plastico Tito Marianetti e il preparatore atletico Lucas Peracchi. A loro si aggiungeranno altre figure come l’amministratore di condominio, il medico di base, l’esperta di moda over 50 e molte altre.

Tra i volti divenuti ormai storici, invece, torneranno Elisa D’Ospina, paladina delle donne curvy, le esperte di economia domestica Titty e Flavia, lo chef stellato Ilario Vinciguerra, i cacciatori di giovani talenti della moda Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari, la regina delle spose Pinella Passaro, il make up artist delle star Simone Belli, gli architetti del verde Manuel e Lorenzo, l’estetista Cristina Fogazzi, il guru dell’instant fashion Fabrizio Crispino, l’hair designer Salvo Filetti, il pasticcere rock Alessandro Servida e la cintura nera di autodifesa Maikol Fazio.

Nella nuova edizione il divertimento sarà assicurato anche da nuovi contest. Tra questi, “Obiettivo Detto Fatto”: la squadra di tutor prenderà in carico la richiesta di una persona di realizzare un progetto con budget contenuti, sia esso un ristorante da rinnovare o un matrimonio da organizzare, e altro ancora. In ogni puntata un tutor diverso seguirà un aspetto del rinnovamento e quando un solo tutorial non basta entra in gioco “Obiettivo Detto Fatto”. E ancora, “Hair Stylist Contest”, una vera e propria sfida tra aspiranti hair stylist a colpi di forbici e spazzole sotto gli occhi di una giuria d’eccezione: Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta.

Non mancheranno, infine, la collaudata rivista di Detto Fatto e un rapporto diretto e costante con il web e i social.