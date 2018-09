RAI 2 * ‘ DETTO FATTO ‘: BIANCA GUACCERO TORNA INSIEME A GIOVANNI CIACCI E A TUTTO IL TEAM DEL PROGRAMMA PER PRESENTARE NUOVI E INTERESSANTI TUTORIAL

Bianca Guaccero sempre più padrona di casa del pomeriggio di Rai2 con Detto Fatto, torna insieme a Giovanni Ciacci e a tutto il team del programma per presentare nuovi e interessanti tutorial. Una settimana ricca di novità, ospiti e curiosità tutte da scoprire ogni pomeriggio dalle 14.00.

Lunedì 24 settembre ad aprire la prima puntata della settimana sarà la top model curvy Elisa D’Ospina diventata ormai un punto di riferimento per tutte le donne oltre la taglia 46 che, grazie ai suoi tutorial, oggi possono trovare vestiti alla moda e della taglia giusta ovunque. La protagonista del tutorial è Simona, una donna che da piccola è sempre stata presa in giro per colpa del suo peso.

Con lei Elisa intraprenderà un vero è proprio percorso di accettazione che la porterà ad amarsi al 100%. Inoltre, per chiudere in bellezza la Milano Fashion Week, Elisa propone una vera e propria sfilata con alcune delle top model che hanno posato con lei nella foto che ha aperto la sezione curvy della più importante rivista di moda al mondo. La cuoca Natalia Cattelani prepara un torta di verdure e formaggi un po’ diversa dal solito.

La cottura avviene infatti in padella. Inoltre, si parlerà del libro che Natalia ha pubblicato poco tempo fa e che tratta di dolci e torte sfiziose. Questa settimana a Detto Fatto prende il via una nuova entusiasmante gara: Ok il taglio è giusto! Sotto l’occhio attento di tre giudici d’eccezione, Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta, due hair stylist aspiranti tutor del programma si affronteranno in una sfida all’ultimo taglio.

Chi dei due contendenti convincerà maggiormente la temuta giuria e si aggiudicherà la puntata? Spazio anche alle previsioni astrologiche, come ogni lunedì torna l’uomo delle stelle Mauro Perfetti che con il suo tabellone e i suoi magneti è pronto a rivelarci cosa hanno in serbo le stelle in questa ultima settimana di settembre. Top Flop Shock: sembra uno scioglilingua e invece è il titolo del tutorial di Jo Squillo nato per aiutarci a reinterpretare i look delle sfilate nella vita di tutti i giorni. Per ogni must have di stagione, Jo Squillo presenterà tre diversi abbinamenti: quello Top, quello Flop e quello Shock. Inoltre insieme a lei entrerete nei backstage delle più importanti sfilate della Milano Fashion Week per conoscere stilisti, modelle e carpire i loro segreti.

Martedì 25 settembre i buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari tornano a giudicare le collezioni dei giovani designer per capire se hanno stile da vendere, insieme in questa edizione con un quarto giudice speciale esperto di moda, Jo Squillo. La designer che presenta la sua collezione in questa puntata è Gloria Bellacchio, già mamma e in attesa del suo secondo bambino. Anche questa settimana una nuora e una suocera si sfidano in cucina, tentando di superarsi a vicenda nella preparazione di un piatto. A giudicarle ci sarà il loro uomo di casa, che dovrà dire chi fra la madre e la moglie è la regina dei fornelli. A condurre la sfida alla miglior ricetta, ovviamente, Bianca Guaccero, affiancata dall’immancabile Beniamino Baleotti. Titty e Flavia in questa puntata ci insegnano ad ottimizzare al massimo lo spazio dentro al nostro frigorifero.

Correggono gli errori di stoccaggio più comuni e ci danno dei preziosi consigli sulla sua pulizia. Il medico estetico Marco Bartolucci ci parla di rinofiller, una tecnica che prevede l’utilizzo di iniezioni di filler a base di acido ialuronico per correggere i piccoli difetti del naso quali gobbetta, naso a sella, punta rivolta verso il basso. Il Dott. Bartolucci per spiegarci le potenzialità di questa tecnica illustrerà il caso di Giuseppe che si è affidato alle sue mani esperte e ha risolto un fastidioso inestetismo. Maikol Fazio, il nostro tutor esperto di auto-difesa, ci parla di sicurezza in viaggio, in particolare sui treni e nelle stazioni. In questa puntata l’hair designer Salvo Filetti viene messo difronte ad una sfida impegnativa: un taglio shock da lungo a cortissimo. L’ospite è Laura, una venticinquenne leccese che per il passaggio da studentessa a lavoratrice chiede un look grintoso e graffiante.

Mercoledì 26 settembre la regina delle spose Pinella Passaro realizzerà il sogno in bianco di Serena, una giovane sposa napoletana che dopo ben tredici anni di fidanzamento è finalmente riuscita a farsi sposare dal suo Gianluigi.

Lo chef stellato Ilario Vinciguerra aiuterà Alberto, proprietario del locale di Obiettivo Detto Fatto, a migliorare la proposta culinaria del proprio ristorante mostrando il meglio della sua arte in cucina. Un nuovo ingresso a Detto Fatto, quello di una nonna un po’ speciale e all’avanguardia, Giustina, che ci proporrà una sua specialità: il ciambellone soffice all’arancia. Un pizzico di cinismo non guasta mai, lo sa bene Cristina Fogazzi, l’estetista cinica di Detto Fatto che oggi ci parla di tre tipologie diverse di gambe e di come trattarle. Le gambe gonfie per cui propone un bendaggio con il sale di epson, le gambe caratterizzate dalle “culotte de cheval” che possono essere trattate con i fanghi e infine le gambe con cellulite da trattare con i massaggi con guaina micromassaggiante. Sono passati 10 giorni da quando Serafina, Stefania e Roberta hanno promesso solennemente a Detto Fatto che avrebbero perso peso.

In questa puntata Jill Cooper verificherà se l’impegno di ognuna è stato costante e che risultati ha portato. Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche quest’anno il tutorial di moda di Olivia Ghezzi che in ogni puntata prova ad avvicinare le sue ignare ospiti al magico mondo degli abiti bon ton per accontentare gli amici insoddisfatti. Protagonista d’eccezione del tutorial è Francesca Loy, che reduce dalle riprese del film “Un amore così grande”, cerca un look adatto per i red carpet. In studio ci sarà anche l’altro protagonista del film, Giuseppe Maggio. Riuscirà Olivia a trovare l’outfit ideale e a dimostrare che il bon ton è sempre la scelta giusta?

Giovedì 27 settembre, quante volte avreste voluto indossare uno degli abiti da sogno delle star? Con l’Instant Fashion di Fabrizio Crispino basta poco per trasformare il sogno in realtà: stoffa, forbici, spille da balia e manualità. E per dimostrare che, seguendo i consigli di Crispino, tutte possono diventare Dive Express, Bianca Guaccero sarà una sua allieva d’eccezione. Come se la caverà? Sarete voi a deciderlo partecipando al sondaggio sull’instagram story della pagina di @dettofattorai. La star protagonista di questo tutorial è Madonna. Torna a Detto Fatto un volto noto dei programmi tv di cucina, Erika Liverani. Questa volta in versione “dolce”, ci popone una specialità della tradizione romagnola. Anche questa settimana Mirna Casadei ci insegna a rivoluzionare coi colori gli spazi in cui viviamo.

Il colore protagonista di questa puntata è il verde. Con la tutor Emanuela Tonioni andiamo in aiuto di tutte le donne costrette ad indossare fastidiosi tacchi alti quando sono a lavoro. Emanuela ci spiega come concedersi qualche momento di relax realizzando delle ciabattine da borsetta che rilasseranno i piedi sotto la scrivania. Il dottor Oldani è di nuovo alle prese con un caso disperato: un’orchidea ha la maggior parte delle foglie secche. La sua unica speranza è che venga presa in cura presso la Clinica Oldani, dove già un Ficus cerca la rinascita da 11 giorni. Con la nostra tutor esperta d’intimo Jennifer Dalla Zorza parliamo di un capo vintage che negli ultimi tempi è ritornato di gran moda: il body. Come al solito durante il tutorial Jennifer darà consigli ad un marito disperato a causa del look poco sexy della moglie sotto le coperte.

Venerdì 28 settembre, ad aprire la puntata lo stilista Gianni Molaro che mette la sposa ospite del tutorial davanti a una scelta: indossare un abito di haute couture realizzato da lui o l’abito della mamma rimodernato dalle sue sapienti mani. Che cosa sceglierà? Lo chef Vincenzo Capuano ritorna a Detto Fatto con una serie di pizze speciali che avranno come protagoniste le regioni italiane. Per scoprire da dove partiremo in questo viaggio gastronomico attraverso lo stivale, non vi resta che guardare Detto Fatto.

Manuel & Lorenzo, i nostri architetti green, ci insegnano a rendere l’ufficio un luogo più fresco e accogliente con le piante. In questa puntata il pasticcere rock Alessandro Servida, prepara il dolce giusto per un’occasione speciale. La famiglia di Detto fatto si allarga ancora, oggi è la volta della tricopigmentista Elisabetta Belfiore con la quale ci addentriamo nel mondo della pigmentazione del cuoio capelluto. Ce lo spiega meglio grazie alla sua ospite Annalisa che soffre di alopecia androgenetica diffusa in tutta la testa.

Questa patologia le ha diradato i capelli al punto da dover ricorrere alla tricopigmentazione che è un’ottima tecnica dal risultato realistico per colorare la cute e ottenere un effetto visivo riempitivo ottimo. Se il vostro look è poco curato e avete bisogno di un aspetto più chic per un’occasione speciale non disperate, c’è Nicola Santini. Il nuovo tutor di moda uomo arriva a Detto Fatto per dare consigli di stile ed eleganza a uomini di tutte le età.