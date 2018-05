RAI 2 * BATTLE A THE VOICE OF ITALY 2018: GIOVEDÌ 3 MAGGIO SI SCELGONO LE 4 VOCI PER LA FINALE

Sono tese come un fascio di luce laser le corde attorno al ring che vedrà scontrarsi nella Battle i semifinalisti di The Voice of Italy, condotta da Costantino della Gherardesca, giovedì 3 maggio alle 21.20 su Rai2. Per J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia è tempo di scegliere il finalista del proprio team.

Sono 16 i talenti rimasti in gara dopo la spietata selezione dei Knock Out, 4 per team. E ora, divisi in coppie, si affronteranno nella Battle, duettando su uno stesso brano. Saranno 2 i vincitori di ogni team, ma l’accesso al match finale del Live show è riservato a solo 4 voci.

La scelta decisiva avverrà attraverso il nuovo Sing Off: uno spareggio in cui ogni talent riproporrà il brano presentato alle Blind Audition. La decisione pesa ancora una volta sulle spalle dei rispettivi coach. E’ la più difficile e dolorosa, ma sarà anche l’ultima, perché nel Live Show di giovedì 10 maggio la parola passa al pubblico a casa che, attraverso il televoto, deciderà quale “Voce d’Italia” si aggiudicherà un contratto discografico esclusivo con Universal Music Italia.

Di seguito le coppie che si sfideranno nella semifinale:

Team Al Bano – Prima Battle: Raimondo Cataldo VS Tekemaya; Seconda Battle: Maryam Tancredi VS Mara Sottocornola.

Team J-Ax – Prima Battle: Antonio Marino VS Andrea Tramacere; Seconda Battle: Beatrice Pezzini VS Riki.

Team Francesco Renga – Prima Battle: Asia Sagripanti VS Marica Fortugno; Seconda Battle: Mirco Pio Coniglio VS Deborah Xhako.

Team Cristina Scabbia – Prima Battle: Elisabetta Eneh VS Laura Ciriaco; Seconda Battle: Andrea Butturini VS Alessandra Machella.

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, commentano il programma Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back”.

The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in 62 Paesi, è prodotto in Italia da Talpa Italia, scritto da Cristiano Rinaldi, Riccardo Sfondrini, Sabrina Mancini, Sergio Carfora, Alessandro D’Ottavi, Candido Francica, Gaetano Cappa, Antonio Losito, Simone Di Rosa, Sonia Soldera, Ilaria Perazzo, Benedetto Calì. La direzione artistica è affidata a Cristiano D’Alisera, mentre quella musicale è di Valeriano Chiaravalle. La scenografia è di Luca Sala, i costumi di Elena Mola e la fotografia di Carlo Stagnoli. La regia è di Piergiorgio Camilli.