RAI 1 * ‘ UN’ESTATE IN SICILIA ‘: SANDRA UNA GIOVANE ENOLOGA AVRÀ UN INCONTRO ROMANTICO NELL’ISOLA DEL SOLE E DEL VINO

Per il cilo “Un’estate romantica”, Rai1 presenta “Un’estate in Sicilia”, film in onda domani sabato 8 settembre alle 17.15 su Rai1. La giovane enologa Sandra sta visitando i vigneti della Sicilia, per un famoso commerciante di vini tedesco, in cerca di un rosso unico, da poter inserire tra i 7 vini migliori d’Europa.

Quando Sandra pensa finalmente di averlo trovato, stappando una bottiglia comprata casualmente in un piccolo bar di paese, soccorre un uomo sulla spiaggia, un naufrago, che ha perso momentaneamente la memoria e del quale si innamora.