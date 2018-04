RAI 1 * TV7 – IL SETTIMANALE DEL TG1: VENERDÌ 6 APRILE ALLE 23.40, NUOVA TERRA DEI FUOCHI E IL IL GHETTO ROM DI GIOIA TAURO

Gli argomenti della puntata di TV7 di venerdì 6 aprile alle 23.40 su Rai1. La nuova terra dei fuochi. Incendi negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti: oltre 250 roghi negli ultimi tre anni, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle eco-mafie. Tv7 va nel Nord Italia, dove questi incendi sono aumentati del 52 per cento. Capannoni pieni di rifiuti intestati a prestanome e società fallite: un vero e proprio business per la criminalità organizzata che gestisce il traffico illecito.

Tv7 alla Ciambra, il ghetto rom di Gioia Tauro: duemila persone che vivono in condizioni disumane tra montagne di spazzatura, topi, fogne a cielo aperto, strade senza asfalto e case fatiscenti. Un inferno sulla terra, descritto anche nel film di Jonas Carpignano, vincitore dell’ultimo David di Donatello. Da qui la gente vorrebbe fuggire, ma manca un progetto di integrazione sociale, nonostante le tante case sfitte o confiscate alla ‘ndrangheta, che potrebbero rappresentare una soluzione per queste famiglie.

Caro estinto. Dipendenti di imprese funebri che entrano negli ospedali alla ricerca di ‘nuovi clienti’. Un business redditizio e molto diffuso anche nei grandi nosocomi, da Genova a Roma, dove è appena iniziato il processo denominato ‘Caronte’ con 43 persone rinviate a giudizio, tra titolari di imprese funebri, dirigenti di ospedali e politici locali.

L’attesa. La storia della Repubblica italiana vista attraverso la cronaca delle consultazioni è la storia di un Paese piuttosto conservatore che entra in sofferenza e chiede tempo ogni volta che l’elettorato indica direzioni diverse dal consueto. Successe con Einaudi, che nel ’53 cancellò addirittura le consultazioni facendo arrabbiare un custode delle istituzioni come De Gasperi. Da allora in poi, tra equilibrismi e inattesi colpi di fantasia, nessun Presidente ha saltato quel rito laico non previsto dalla Costituzione, ma che la prassi ha consolidato e reso indispensabile nella formazione dei nuovi governi.

Incertezza Brexit. 12 mesi dopo il referendum nel Regno Unito, c’è un’impennata di iscrizioni nel registro degli italiani all’estero. In vista dell’uscita dall’Unione europea, a marzo del prossimo anno, c’è una corsa tra gli italiani a dimostrare che risiedono in Gran Bretagna. Le storie di chi ha deciso di restare e di chi si prepara a tornare in Italia o trasferirsi in un altro paese.

Sogni e diritti. A 50 anni dal suo assassinio cosa resta del ‘sogno’ di Martin Luther King? Discriminazioni, emancipazioni e diritti civili: reportage nell’America di Trump.

Iron people. Sfidano i propri limiti in percorsi al limite dell’umana resistenza. Sono gli uomini e le donne d’acciaio, impegnati negli sport più fisicamente estenuanti: dallo scialpinismo alla corsa in montagna fino all’ultra-trail in zone desertiche o tra i ghiacci artici. Tv7 ha raccolto le storie, gli allenamenti e le spedizioni dei più titolati sportivi italiani, veri e propri “numeri uno” di discipline che coinvolgono sempre più atleti e semplici amatori.

Comencini pensiero. Cristina Comencini torna con ‘Da soli’, un romanzo che si interroga su come sia possibile, oggi, far durare i rapporti di coppia, ma anche con uno spettacolo teatrale in scena in questi giorni. La scrittrice, drammaturga e regista italiana ci racconta il suo amore per la scrittura, il rapporto con il padre, Luigi, l’infanzia passata tra i colossi del cinema italiano, con uno sguardo ottimista sul presente che, comunque, giudica migliore di ieri.