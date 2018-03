RAI 1 * SPECIALE TG1 PUNTATA DEDICATA AD ALDO MORO, DOMENICA 11 MARZO A MEZZANOTTE

Domenica 11 marzo a mezzanotte su Rai1 torna “Speciale Tg1”, con una puntata dedicata ad Aldo Moro.

Sono trascorsi quarant’anni dalla strage di via Fani e dal sequestro e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, ma su quella fase cruciale della nostra storia recente aleggiano ancora molti dubbi e interrogativi. Furono solo le Brigate Rosse a sparare in via Fani?

Il presidente della Democrazia Cristiana venne portato nel covo di via Montalcini oppure la prima prigione dello statista venne ricavata all’interno di un complesso residenziale a 4 minuti di automobile dal luogo della strage?

Dov’è finita la borsa personale con carte private e documenti riservati che Aldo Moro portava sempre con se? È possibile che ad uccidere lo statista sia stato un killer della mafia calabrese?

Speciale Tg1 “Quaranta anni dopo” realizzato da Marco Frittella e Alessandro Gaeta prova a rispondere a tutte queste domande con testimonianze originali e documenti della Commissione d’Inchiesta sul Caso Moro che allo scioglimento delle Camere ha concluso i suoi lavori.

Con un inedito ritratto pubblico e privato del presidente della Dc che il giorno del suo rapimento stava per completare il suo capolavoro politico: il governo di Solidarietà Nazionale, con l’ingresso nella maggioranza dell’allora Partito Comunista.