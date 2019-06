RAI 1 * SPAGNA-GERMANIA UNDER 21: « ULTIMO ATTO DELL’EUROPEO, IN DIRETTA DALLA DACIA ARENA DI UDINE DOMENICA 30 GIUGNO »

Spagna-Germania Under 21. Ultimo atto dell’Europeo, in diretta dalla Dacia Arena di Udine.

Due anni fa, a Poznan, finì 1-0 per la Germania. Anche allora era la finale del Campionato Europeo Under 21, a conferma del fatto che i migliori vivai del vecchio continente, in questo momento, sono quello tedesco e quello spagnolo. Le due formazioni sono arrivate all’ultimo atto attraverso percorsi diversi: più accidentato quello della Rojita, sconfitta all’esordio dall’Italia (poi purtroppo incapace di ripetersi contro la Polonia nel match che, di fatto, è costato agli Azzurrini l’eliminazione e a Di Biagio la panchina) ma poi, con il passare dei giorni, sempre più a proprio agio, fino ai quattro squilli con i quali, in semifinale, ha demolito la Francia, più lineare quello tedesco.

I ragazzi terribili di Stephan Kuntz, che rispetto a due anni fa ha cambiato quasi completamente la squadra (del 2007 sono rimasti in quattro, Öztunalı, Anton, Dahoud e Amiri), pur trascinati da Luca Waldschmidt, capocannoniere a quota 7 gol e unico giocatore nella storia degli Europei Under 21 a segno in tutte le partite disputate, dopo aver dominato il proprio girone hanno però sofferto in semifinale contro la talentuosa Romania di Puscas e del giovane Hagi, piegata solo a una manciata di secondi dal termine.

La sfida, dunque, sarà prevedibilmente tra la difesa spagnola e il micidiale attacco tedesco, il migliore del torneo, ma con il “napoletano” Fabian Ruiz variabile impazzita nel centrocampo iberico, in grado, con i suoi tagli e le sue verticalizzazioni, di creare problemi alla imponente ma macchinosa retroguardia dei bianchi di Germania.

La gara, che si disputerà alla Dacia Arena di Udine, domenica 30 giugno, con inizio alle 21.00, sarà trasmessa in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1: telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, interviste e contributi da bordocampo di Andrea Riscassi, con Monica Matano, Andrea Agostinelli e Tiziano Pieri in studio.