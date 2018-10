RAI 1 * ‘ S’E’ FATTA NOTTE ‘: NEL PROGRAMMA CONDOTTO DA MAURIZIO COSTANZO AI TAVOLINI DEL BAR CI SARÀ ALEX BRITTI CON LUI GIUSY VERSACE

Lunedì 8 ottobre su Rai1 alle 24.50, nuovo appuntamento con ‘S’è fatta notte’, il programma condotto da Maurizio Costanzo. Ai tavolini del bar ci sarà Alex Britti che, smessi i panni dell’eterno Peter Pan, con la maturità dei 50 anni, racconta il suo percorso umano e professionale. Tra vecchi e nuovi successi, Alex festeggia con un tour i 40 anni dalla prima chitarra imbracciata e rivela come la sua vita sia stata completamente rivoluzionata dalla nascita del figlio Edoardo.

Con lui Giusy Versace che, dopo i successi paraolimpici, diventa Wonder Giusy in un libro illustrato dedicato ai più piccoli per aiutare i bambini disabili ad inserirsi in società facendo sport. Amputata ad entrambe le gambe dopo un terribile incidente d’auto nel 2005, Giusy è un grande esempio di forza, determinazione e positività: “Ogni mio passo porta con sé la speranza di essere uno stimolo per chi vive ancora la disabilità con sofferenza. Sono convinta che la nostra testa riesca ad andare fino a dove le gambe mai ti porterebbero”.