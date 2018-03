RAI 1 * SANREMO YOUNG: TRA GLI OSPITI ARISA, MASSIMO RANIERI E SIMONA VENTURA TORNA VENERDÌ 23 FEBBRAIO ALLE 21.25

Dopo il successo e le emozioni della prima puntata, torna venerdì 23 febbraio alle 21.25 su Rai1, con il secondo appuntamento SANREMOYOUNG, il nuovo teen talent condotto da Antonella Clerici, rigorosamente live dal Teatro Ariston di Sanremo. Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo.

La prima puntata, andata in onda venerdì 16 febbraio ha registrato il 20.4% di share, conquistando il prime time televisivo. Grande successo anche sui social, #SanremoYoung è stato infatti, al primo posto nella classifica dei trending topic italiani di Twitter per tutta la serata.

I ragazzi torneranno a stupire gli spettatori con brani selezionati tra i grandi successi che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo, interpretati da artisti italiani ed internazionali, che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Ariston nel corso delle edizioni precedenti. Durante le performance, a dirigere la SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, sarà come sempre il Maestro Diego Basso.

L’ACADEMY, la giuria di SANREMOYOUNG composta da MARA MAIONCHI, ROCCO HUNT, IVA ZANICCHI, MARCO MASINI, CRISTINA D’AVENA, ANGELO BAIGUINI, MIETTA, ELISABETTA CANALIS, RICCHI E POVERI E BABY K, valuterà per la seconda volta le performance dei giovani cantanti insieme al pubblico, che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni esibizione. Anche alla SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e agli stessi cantanti in gara, sarà chiesto di dare un giudizio. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe, di scalare una posizione nella classifica generale.

Ospiti musicali della seconda puntata saranno ARISA, che a pochi giorni dalla sua ultima esibizione al Festival di Sanremo, torna sul palco dell’Ariston, e MASSIMO RANIERI, attualmente impegnatissimo con la tournée del suo one man show “Sogno e son Desto”. Entrambe gli artisti canteranno rispettivamente al fianco delle ragazze e dei ragazzi di SANREMOYOUNG.

SIMONA VENTURA, conduttrice della 54a edizione del Festival di Sanremo, sarà invece protagonista dello SHOWDOWN, meccanismo per cui sarà chiamata a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

I 10 giovani cantanti di SANREMOYOUNG che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston in occasione della seconda puntata sono: MATTEO MARKUS BOK (14 anni), LEONARDO DE ANDREIS (17 anni), ZAIRA (14 anni), OUIAM (17 anni), LUNA FARINA (16 anni), ELENA MANUELE (15 anni), BIANCA MOCCIA (14 anni), ELEONORA PIERI (17 anni), RAFFAELE RENDA (17 anni) e ROCCO (17 anni).

SANREMOYOUNG è un programma prodotto da RAI1 con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la direzione musicale di Diego Basso. Il regista è Duccio Forzano e le coreografie sono di Daniel Ezralow. Mario Catapano e Fausto Carboni sono i direttori della fotografia e gli autori sono: Matteo Catalano, Alessio De Stefani, Angela Fortunato, Gianmarco Mazzi, Monica Parente, Marco Salvati e Francesco Valitutti.